Два очка Ковальчука не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Детройтом»

«Детройт Ред Уингз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Канадиенс» это поражение стало седьмым кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Дубль в составе победителей оформил Франс Нильсен. Голами у «Детройта» также отметились Робби Фаббри и Филип Задина. Голкипер хозяев Джонатан Бернье отразил 23 броска из 26.
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 21 минуту 22 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «-1».
Видео гола Мете с передачи Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
- 8 января 2020
-
06:30
-
06:20
-
06:18
-
06:12
-
06:07
-
06:00
-
05:52
-
05:37
-
05:10
-
04:54
-
04:50
-
03:42
-
02:59
-
02:50
-
02:16
-
01:24
-
01:16
-
00:04
-
00:00
- 7 января 2020
-
23:52
-
23:29
-
23:06
-
22:49
-
22:20
-
22:07
-
21:53
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:11
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:33
-
20:14