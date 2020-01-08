Два очка Ковальчука не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Детройтом»

«Детройт Ред Уингз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Канадиенс» это поражение стало седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Дубль в составе победителей оформил Франс Нильсен. Голами у «Детройта» также отметились Робби Фаббри и Филип Задина. Голкипер хозяев Джонатан Бернье отразил 23 броска из 26.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 21 минуту 22 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Мете с передачи Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.