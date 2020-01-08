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Два очка Ковальчука не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Детройтом»

Два очка Ковальчука не спасли «Монреаль» от поражения в матче с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

«Детройт Ред Уингз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Канадиенс» это поражение стало седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Дубль в составе победителей оформил Франс Нильсен. Голами у «Детройта» также отметились Робби Фаббри и Филип Задина. Голкипер хозяев Джонатан Бернье отразил 23 броска из 26.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 21 минуту 22 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «-1».

Видео гола Мете с передачи Ковальчука можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Лехконен – 12:48' (4x5)   0:2 Судзуки (Доми, Ковальчук) – 26:30' (5x4)   1:2 Нильсен (Смит, Боуи) – 32:22' (5x5)   2:2 Фаббри (Бертуцци, Ларкин) – 40:51' (5x5)   2:3 Мете (Ковальчук, Судзуки) – 46:13' (5x5)   3:3 Нильсен (Грин, Хельм) – 51:19' (5x5)   4:3 Задина (Эрни, Фильппула) – 56:08' (5x5)
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