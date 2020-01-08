Шестёркин выиграл дебютный матч в НХЛ, войдя в историю «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.



Этот матч стал дебютным в НХЛ для голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков и стал пятым голкипером в истории «Рейнджерс» за последние 40 лет, выигравшим дебютный матч за клуб. Ранее подобного достижения добились Джон Ванбизбрук, Майк Рихтер, Дэн Клотье и Маккензи Скапски.

Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США, на протяжении первой части сезона выступая за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА.