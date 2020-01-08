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Овечкин: быть в одной компании с Селянне и Лемье — просто здорово

Овечкин: быть в одной компании с Селянне и Лемье — просто здорово
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победный матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (6:1), в котором он оформил дубль и вышел на 11-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времён, догнав Теэму Селянне.

Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/2020

«Быть в такой компании, быть вместе с Селянне, Лемье — это просто здорово. Но впереди ещё длинный путь. Спасибо моим партнёрам, что помогали мне. Я просто делаю свою работу, стараюсь в каждом матче сыграть как можно лучше. Сегодня в первом периоде мы не смогли реализовать свои моменты, но продолжили играть так, как должны были. Это помогло добиться результата», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

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