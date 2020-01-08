Овечкин: быть в одной компании с Селянне и Лемье — просто здорово
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победный матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (6:1), в котором он оформил дубль и вышел на 11-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времён, догнав Теэму Селянне.
Статистика Александра Овечкина в сезоне-2019/2020
«Быть в такой компании, быть вместе с Селянне, Лемье — это просто здорово. Но впереди ещё длинный путь. Спасибо моим партнёрам, что помогали мне. Я просто делаю свою работу, стараюсь в каждом матче сыграть как можно лучше. Сегодня в первом периоде мы не смогли реализовать свои моменты, но продолжили играть так, как должны были. Это помогло добиться результата», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.
Овечкин вышел на 11-е место по голам за карьеру в НХЛ
Овечкин бросился в погоню! Два эффектных гола — и он снова в тройке лучших снайперов
А ещё он догнал Селянне и стал 11-м снайпером в истории НХЛ.
Читайте также
- 8 января 2020
-
07:44
-
07:21
-
07:12
-
07:05
-
06:53
-
06:42
-
06:30
-
06:20
-
06:18
-
06:12
-
06:07
-
06:00
-
05:52
-
05:37
-
05:10
-
04:54
-
04:50
-
03:42
-
02:59
-
02:50
-
02:16
-
01:24
-
01:16
-
00:04
-
00:00
- 7 января 2020
-
23:52
-
23:29
-
23:06
-
22:49
-
22:20
-
22:07
-
21:53
-
21:34
-
21:30
-
21:24
Партнерский контент