Ковальчук впервые в сезоне-2019/2020 провёл на льду больше 20 минут за матч

«Детройт Ред Уингз» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев. Для «Канадиенс» это поражение стало седьмым кряду.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 21 минуту 22 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, отметился двумя результативными передачами и закончил матч с показателем полезности «-1». Ковальчук впервые в сезоне-2019/2020 провёл на льду больше 20 минут за матч.

Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне за «Кингз» на его счету 9 (3+6) очков в 17 матчах. В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта. Среднее игровое время Ковальчука в «Кингз» в этом сезоне составило 15 минут и 24 секунды.