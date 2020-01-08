Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин догнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ

Панарин догнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который отметился голом и двумя результативными передачами. После этого матча Панарин догнал по общей результативности в НХЛ форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова — у них по 378 очков, хотя Кузнецов провёл в лиге на 93 матча больше.

За 364 матча за карьеру в НХЛ Артемий забросил 139 шайб и сделал 239 результативных передач. Кузнецов отметился 117 точными бросками и 261 голевой передачей в 457 матчах в североамериканской лиге.

Панарин — о выходных: если не совсем по хрену на хоккей, то отдыхаешь, готовишься
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020