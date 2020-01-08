Панарин догнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.
Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, который отметился голом и двумя результативными передачами. После этого матча Панарин догнал по общей результативности в НХЛ форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова — у них по 378 очков, хотя Кузнецов провёл в лиге на 93 матча больше.
За 364 матча за карьеру в НХЛ Артемий забросил 139 шайб и сделал 239 результативных передач. Кузнецов отметился 117 точными бросками и 261 голевой передачей в 457 матчах в североамериканской лиге.
Панарин — о выходных: если не совсем по хрену на хоккей, то отдыхаешь, готовишься
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