«Тампа» повторила клубный рекорд по заброшенным шайбам за матч
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась с разгромным счётом 9:2 (0:1, 6:1, 3:0) в пользу хозяев. Для «Лайтнинг» эта победа стала восьмой кряду.
Подопечные Джона Купера повторили клубный рекорд по заброшенным шайбам за матч. 8 ноября 2003 года «молнии» забросили девять шайб в ворота «Питтсбург Пингвинз», а 14 ноября 2019 года — в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тампы» Брейден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка. Хет-трик в составе победителей оформил Картер Вераге. 3 (1+2) очка в активе капитана хозяев Стивена Стэмкоса, 2 (1+1) балла — у Никиты Кучерова.
«Тампа» разгромила «Ванкувер», забросив 9 шайб. Кучеров набрал 2 очка
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