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Результаты матчей НХЛ за 7 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 7 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» — 6:1. Гости продлили серию поражений до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Анисимов (Балцерс) – 05:40' (5x5)   1:1 Оши (Врана) – 21:19' (5x5)   2:1 Гудас (Кузнецов, Кемпны) – 28:32' (5x5)   3:1 Овечкин (Орлов, Уилсон) – 37:15' (5x5)   4:1 Оши (Бекстрём, Карлсон) – 40:41' (5x5)   5:1 Эллер (Зигенталер, Паник) – 42:08' (5x5)   6:1 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 56:19' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс» — 9:2. Хозяева продлили серию побед до восьми матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
9 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Бёзер) – 18:58' (5x5)   1:1 Джонсон (Палат, Хедман) – 24:21' (5x5)   2:1 Стэмкос (Пойнт) – 30:10' (5x4)   2:2 Эрикссон (Хорват, Пирсон) – 34:05' (5x5)   3:2 Киллорн – 35:07' (5x5)   4:2 Вераге (Пойнт, Гурд) – 37:06' (5x5)   5:2 Кучеров (Пойнт) – 37:37' (5x5)   6:2 Чернак (Стэмкос, Коберн) – 38:02' (5x5)   7:2 Пойнт (Стэмкос, Чернак) – 44:37' (5x5)   8:2 Вераге (Стивенс) – 52:43' (5x5)   9:2 Вераге (Кучеров, Сергачёв) – 58:09' (5x3)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Сизикас (Мартин, Комаров) – 03:38' (5x5)   1:1 Суббэн (Вуд, Стрит) – 08:37' (5x5)   1:2 Эберле – 10:17' (5x5)   2:2 Хишир (Палмьери, Симмондс) – 38:24' (5x5)   3:2 Палмьери (Хишир, Сиверсон) – 51:55' (5x4)   3:3 Кюнхакль (Дэл Колл) – 54:14' (5x5)   3:4 Ли (Тэйвз, Барзал) – 64:09' (3x3)

«Флорида Пантерз» — «Аризона Койотс» — 2:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Дворак (Холл, Экман-Ларссон) – 30:20' (5x4)   1:1 Аччари (Яндл, Трочек) – 31:21' (5x5)   2:1 Хоффман (Стиллман, Тонинато) – 31:57' (5x5)   2:2 Экман-Ларссон (Степан, Кессел) – 33:33' (5x5)   2:3 Холл (Кессел, Экман-Ларссон) – 35:39' (4x3)   2:4 Сёдерберг (Демерс) – 57:58' (5x5)   2:5 Круз (Кессел) – 59:12' (en)

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:4 ОТ. Команда Алена Виньо уступила в четвёртом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Хег, Жиру) – 00:37' (5x5)   0:2 Раффль (Ворачек) – 08:57' (5x5)   1:2 Валльмарк (Макгинн, Мартинук) – 09:40' (5x5)   2:2 Фёгеле (Стаал, Гардинер) – 15:27' (5x5)   3:2 Гардинер (Ахо, Фёгеле) – 23:12' (5x5)   4:2 Эдмундсон (Хэмилтон, Хаула) – 24:57' (5x5)   4:3 Обе-Кубель (Хейз) – 34:27' (5x5)   4:4 Санхайм (Майерс, Кутюрье) – 55:49' (5x5)   5:4 Хэмилтон (Ахо, Нечас) – 61:56' (3x3)

«Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Лехконен – 12:48' (4x5)   0:2 Судзуки (Доми, Ковальчук) – 26:30' (5x4)   1:2 Нильсен (Смит, Боуи) – 32:22' (5x5)   2:2 Фаббри (Бертуцци, Ларкин) – 40:51' (5x5)   2:3 Мете (Ковальчук, Судзуки) – 46:13' (5x5)   3:3 Нильсен (Грин, Хельм) – 51:19' (5x5)   4:3 Задина (Эрни, Фильппула) – 56:08' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш» — 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Комфер (Жирар, Бураковски) – 04:44' (5x5)   0:2 Маккиннон – 06:34' (5x5)   1:2 Крайдер (Строум, Деанджело) – 08:57' (5x4)   2:2 Зибанеджад (Деанджело, Фаст) – 15:23' (5x5)   3:2 Шей (Фокс, Панарин) – 28:05' (5x5)   3:3 Комфер (Бураковски, Ничушкин) – 31:32' (5x5)   4:3 Строум (Фаст, Панарин) – 33:39' (5x5)   5:3 Панарин (Зибанеджад, Фаст) – 59:32' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бозак (Стин, Шенн) – 25:39' (5x5)   2:0 Барбашев (Сундквист) – 26:59' (5x5)   2:1 Майер (Карлссон, Гудроу) – 42:14' (5x4)   3:1 Перрон (О'Райлли) – 44:07' (5x5)   3:2 Карлссон – 56:50' (4x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Бостон Брюинз» — 2:6. Хозяева провели первый матч под руководством нового главного тренера Джона Хайнса.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Грызлик) – 01:36' (5x5)   0:2 Хайнен (Грызлик, Койл) – 28:21' (4x5)   1:2 Форсберг (Дюшейн, Йози) – 30:54' (5x4)   1:3 Бержерон (Дебраск, Маршан) – 37:42' (5x5)   1:4 Вагнер (Линдхольм, Крюг) – 42:51' (4x5)   2:4 Гранлунд (Экхольм, Форсберг) – 58:06' (5x4)   2:5 Крейчи (Раск) – 59:05' (en)   2:6 Койл (Ритчи, Хайнен) – 59:27' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Калгари Флэймз» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кубалик (Боквист, Кейн) – 19:28' (5x5)   1:1 Линдхольм (Ткачук, Броди) – 20:14' (5x5)   1:2 Линдхольм (Ткачук) – 36:01' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Кагун) – 02:53' (5x5)   0:2 Хёрнквист (Джонсон, Летанг) – 07:10' (5x5)   0:3 Кагун (Марино, Риикола) – 24:18' (5x4)   1:3 Пасиоретти (Хаг) – 27:11' (5x5)   2:3 Штястны (Теодор, Стоун) – 34:18' (5x4)   2:4 Танев (Летанг, Блюгерс) – 42:15' (5x5)   3:4 Смит (Стивенсон, Шмидт) – 52:45' (5x5)

«Анахайм Дакс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гецлаф (Дель Зотто) – 03:06' (5x5)   1:1 Робинсон (Нэш, Гавриков) – 11:47' (5x5)   2:1 Каше – 20:24' (5x5)   2:2 Гербе (Дюбуа) – 38:37' (5x5)   2:3 Веренски (Дюбуа, Нюквист) – 39:49' (5x4)   2:4 Веренски (Дюбуа) – 58:27' (en)   3:4 Каше (Фаулер, Гецлаф) – 59:16' (6x5)
Шестёркин выиграл дебютный матч в НХЛ, войдя в историю «Рейнджерс»
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