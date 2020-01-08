Результаты матчей НХЛ за 7 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 12 матчей.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» — 6:1. Гости продлили серию поражений до пяти матчей.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Ванкувер Кэнакс» — 9:2. Хозяева продлили серию побед до восьми матчей.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ.

«Флорида Пантерз» — «Аризона Койотс» — 2:5.

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 5:4 ОТ. Команда Алена Виньо уступила в четвёртом матче кряду.

«Детройт Ред Уингз» — «Монреаль Канадиенс» — 4:3.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Эвеланш» — 5:3.

«Сент-Луис Блюз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2.

«Нэшвилл Предаторз» — «Бостон Брюинз» — 2:6. Хозяева провели первый матч под руководством нового главного тренера Джона Хайнса.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Калгари Флэймз» — 1:2.

«Вегас Голден Найтс» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4.

«Анахайм Дакс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4.