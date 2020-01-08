Голкипер «Питтсбурга» Джарри и защитник Летанг заменят Корписало и Гюнцеля на Матче звёзд
Национальная хоккейная лига на официальном сайте организации объявила об изменениях в составе сборной Столичного дивизиона на Матч звёзд 2020 года.
Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джарри заменит травмированного голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Йоонаса Корписало, а защитник «Пингвинз» Крис Летанг сыграет вместо одноклубника Джейка Гюнцеля. Примечательно, что защитник Летанг заменит форварда Гюнцеля.
Джарри впервые примет участие в Матче звёзд. Для Летанга предстоящий Звёздный уик-энд станет шестым в карьере, и он обгонит Пола Коффи по этому показателю, заняв первое место среди защитников в истории «Питтсбурга».
Звёздный уик-энд НХЛ состоится 25-26 января 2020 года в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайц-центр».
Рирден, Кэссиди, Берюбе и Галлан возглавят сборные дивизионов на Матче звёзд НХЛ
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