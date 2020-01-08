Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 января 2020 года

7 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 25 российских игроков.

Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой». Вторая шайба стала для 34-летнего форварда 684-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, повторив результат Теэму Селянне. Автором единственной шайбы «Сенаторз» стал Артём Анисимов.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 21 минуту 22 секунды, нанёс один бросок, отметился двумя результативными передачами и закончил матч с показателем полезности «-1».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 53 секунды, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+3». Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 32 в дебютном матче в НХЛ.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 21 из 23 91,3 9:2 Шестёркин «Рейнджерс» 29 из 32 90,6 5:3 Самсонов «Вашингтон» 26 из 27 96,3 6:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 1+1 +1 2 1 0 0 - 16.45 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -2 2 4 0 0 - 19.49 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -2 0 4 0 1 - 19.57 Овечкин (н) «Вашингтон» 2+0 +3 0 6 0 1 - 17.15 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 +1 0 1 0 0 33% 15.46 Анисимов (н) «Оттава» 1+0 -1 0 4 0 0 56% 14.39 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 2 0 - 10.49 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 -1 0 1 0 0 60% 09.32 Свечников (н) «Каролина» 0+0 -1 2 6 1 0 - 16.01 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+1 0 0 1 3 0 - 13.03 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+2 +3 0 8 0 1 - 19.07 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 2 3 0 100% 18.02 Ковальчук (н) «Монреаль» 0+2 -1 0 1 2 1 100% 21.22 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 1+0 +1 0 1 3 0 50% 11.31 Тренин (н) «Нэшвилл» 0+0 -3 5 0 4 0 100% 07.27 Малкин (н) «Питтсбург» 1+0 0 2 1 0 1 65% 18.27 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 0 0 1 0 0 - 20.08 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 +3 0 1 0 1 - 20.53 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 0 2 3 0 - 13.39 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 +4 0 3 2 0 - 21.24 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -1 0 0 2 1 - 13.22 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 0 1 0 - 24.51

Панарин догнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ