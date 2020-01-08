Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 января 2020 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 7 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

7 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 25 российских игроков.

Нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой». Вторая шайба стала для 34-летнего форварда 684-й за карьеру в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» вышел на 11-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, повторив результат Теэму Селянне. Автором единственной шайбы «Сенаторз» стал Артём Анисимов.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук провёл на льду 21 минуту 22 секунды, нанёс один бросок, отметился двумя результативными передачами и закончил матч с показателем полезности «-1».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 20 минут 53 секунды, отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+3». Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков из 32 в дебютном матче в НХЛ.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»21 из 2391,39:2
Шестёркин«Рейнджерс»29 из 3290,65:3
Самсонов«Вашингтон»26 из 2796,36:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»1+1+12100-16.45
Дадонов (н)«Флорида»0+0-22400-19.49
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-20401-19.57
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0+30601-17.15
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1010033%15.46
Анисимов (н)«Оттава»1+0-1040056%14.39
Наместников (н)«Оттава»0+000120-10.49
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0-1010060%09.32
Свечников (н)«Каролина»0+0-12610-16.01
Ничушкин (н)«Колорадо»0+100130-13.03
Панарин (н)«Рейнджерс»1+2+30801-19.07
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-10230100%18.02
Ковальчук (н)«Монреаль»0+2-10121100%21.22
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+1013050%11.31
Тренин (н)«Нэшвилл»0+0-35040100%07.27
Малкин (н)«Питтсбург»1+00210165%18.27
Гавриков (з)«Коламбус»0+100100-20.08
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+30101-20.53
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10230-13.39
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+40320-21.24
Задоров (з)«Колорадо»0+0-10021-13.22
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10010-24.51
Панарин догнал сыгравшего на 93 матча больше Кузнецова по очкам за карьеру в НХЛ
«По дороге на арену дрожали руки». Шестёркин выиграл первый матч за «Рейнджерс»
А Артемий Панарин набрал три очка и стал шестым бомбардиром сезона НХЛ.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020