Шестёркин: парни решили забросить больше, потому что понимали, что я могу пропустить много

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:3).

«Ко мне в Америку прилетели родители — на день рождения, на новогодние праздники. У нас в АХЛ был выходной, и я решил поехать с ними в Нью-Йорк, показать город. Два часа в одну сторону на машине. И вот мы гуляем по Нью-Йорку, а мне звонит Джефф Гортон. Это генменеджер „Рейнджерс“: „Игорь, мы тебя вызываем в первую команду“. И велели срочно ехать обратно в Хартфорд, собирать вещи — и опять ехать в Нью-Йорк.

Когда я приехал на стадион, то даже воду не мог попить, так руки тряслись. Но потом я вышел на лёд, и меня поддержала команда, болельщики. И я забыл обо всём. Наслаждался моментом! Это было просто сумасшествие. Когда меня объявляли, я чуть не прослезился. В одну точку уставился, решил никуда по сторонам не смотреть, чтобы сконцентрироваться. Замечательный стадион, колоссальная поддержка. Мою фамилию скандировали на последних минутах? Я старался фокусироваться на шайбе. Там был счёт 4:3, нельзя пропускать.

Как было не расстроиться при 0:2? Это надо ребятам сказать спасибо. Они забили голы, очень хорошо играли. Думаю, они понимали, что я могу очень много пропустить с «Колорадо». Поэтому решили забросить побольше шайб. И очень хорошо играли в обороне. А так, я бы сказал, это были вратарские голы. Но в целом парни провели очень хороший матч», — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.