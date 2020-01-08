Тренин провёл мощный силовой приём против Макэвоя и подрался с Харой. Видео

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин подрался с капитаном «Бостон Брюинз» Здено Харой в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «мишек» со счётом 6:2.

Эпизод произошёл в середине третьего периода. Российский форвард провёл мощный силовой приём против защитника «Бостона» Чарли Макэвоя. Хара заступился за партнёра и инициировал драку с Тренином. Оба игрока получили по пять минут штрафа непосредственно за драку, а Хара также был наказан малым штрафом за грубость.

Видео момента можно посмотреть в "Яндекс-эфире".

Тренин провёл на льду 7 минут 27 секунд и завершил матч с показателем полезности «-3». В его активе четыре силовых приёма. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего россиянина 4 (2+2) очков в девять матчах при семи минутах штрафного времени.