Мэйсон: однажды кобра укусила Тренина в ногу. Спустя пять дней кобра умерла

Известный в прошлом вратарь, а ныне комментатор на спортивном телеканале «Нэшвилл Предаторз» Крис Мэйсон иронично прокомментировал драку форварда «хищников» Якова Тренина с защитником «Бостон Брюинз» Здено Харой в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «мишек» со счётом 6:2.

«Однажды кобра укусила Якова Тренина в ногу. Спустя пять дней после мучительных болей кобра умерла. Не связывайтесь с Яковом!» — отметил Мэйсон.

Эпизод произошёл в середине третьего периода. Российский форвард провёл мощный силовой приём против защитника «Бостона» Чарли Макэвоя. Хара заступился за партнёра и инициировал драку с Тренином. Оба игрока получили по пять минут штрафа непосредственно за драку, а Хара также был наказан малым штрафом за грубость.