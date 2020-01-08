Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мэйсон: однажды кобра укусила Тренина в ногу. Спустя пять дней кобра умерла

Мэйсон: однажды кобра укусила Тренина в ногу. Спустя пять дней кобра умерла
Хоккей / НХЛ 0

Известный в прошлом вратарь, а ныне комментатор на спортивном телеканале «Нэшвилл Предаторз» Крис Мэйсон иронично прокомментировал драку форварда «хищников» Якова Тренина с защитником «Бостон Брюинз» Здено Харой в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «мишек» со счётом 6:2.

«Однажды кобра укусила Якова Тренина в ногу. Спустя пять дней после мучительных болей кобра умерла. Не связывайтесь с Яковом!» — отметил Мэйсон.

Эпизод произошёл в середине третьего периода. Российский форвард провёл мощный силовой приём против защитника «Бостона» Чарли Макэвоя. Хара заступился за партнёра и инициировал драку с Тренином. Оба игрока получили по пять минут штрафа непосредственно за драку, а Хара также был наказан малым штрафом за грубость.

Хара решил проучить Тренина. Россиянин был на голову ниже, но едва не выиграл бой нокаутом
«Кобра укусила Тренина, но 5 дней спустя умерла от боли».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020