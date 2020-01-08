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Шипачёву хватило полутора сезонов, чтобы войти в топ-5 бомбардиров «Динамо» в КХЛ

Шипачёву хватило полутора сезонов, чтобы войти в топ-5 бомбардиров «Динамо» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

7 января в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» переиграло «Амур». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу бело-голубых.

Счёт в матче открыл капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв, для которого этот гол стал 34-м за карьеру в клубе. Шипачёв сравнялся по очкам, набранным в составе бело-голубых с Леонидом Комаровым (по 128), что является пятым результатом в истории клуба в КХЛ. Вадиму хватило всего полутора сезонов (118 матчей), чтобы войти в топ-5 бомбардиров «Динамо» в КХЛ.

Клубный рекорд принадлежит Денису Кокареву (196 очков за 422 матча), второе место занимает Константин Горовиков (194 очка в 407 матчах), тройку лучших замыкает Алексей Цветков (160 баллов за 305 матчей).

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