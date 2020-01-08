Салливан стал третьим тренером в истории «Питтсбурга», одержавшим 200 побед в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Для главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана эта победа стала 200-й в клубе. Салливан стал третьим тренером в истории клуба, кому покорился этот рубеж. Клубный рекорд принадлежит Дэну Байлсме (252), второе место занимает Эд Джонстон (232).
В июне 2015 года Салливан стал главным тренером команды АХЛ «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (фарм-клуба «Питтсбурга»). 12 декабря 2015 года, после отставки Майка Джонстона, назначен главным тренером «Питтсбурга». Под руководством Салливана «пингвины» дважды выиграли Кубок Стэнли (2016, 2017).
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Салливана продлили на четыре года, и он тут же полетел к Евгению.
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