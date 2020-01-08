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Куинн: Шестёркин никогда не ныл и не жаловался из-за своего положения в фарме

Куинн: Шестёркин никогда не ныл и не жаловался из-за своего положения в фарме
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского голкипера Игоря Шестёркина за его отношение к профессии.

«Шестёркин никогда не ныл и не жаловался из-за своего положения в фарме – он просто заиграл в «Хартфорде» так, как и должен был. Он стал лучшим вратарём в АХЛ», — приводит слова Куинна клубный обозреватель «Рейнджерс» Дэн Розен.

Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США, на протяжении первой части сезона выступая за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В матче с «Колорадо Эвеланш» (5:3) Игорь дебютировал в НХЛ.

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