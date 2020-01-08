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Бенгтссон — о проблемах СКА: если не работать вместе, ничего не получится

Бенгтссон — о проблемах СКА: если не работать вместе, ничего не получится
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Лукас Бенгтссон после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3) порассуждал о проблемах «армейского» клуба.

«Сложная игра, хороший соперник. Отрезками мы выглядели неплохо, но периодически теряли концентрацию. И в форчеке, и в других элементах игры нужно быть более внимательными, чтобы не получалось так, что соперник в две передачи организует выход один в ноль. Нужно избавиться от таких ошибок, играть в командный хоккей, а не поодиночке. Если не работать вместе, ничего не получится.

Как я уже сказал, нужно сплотиться, играть друг за друга. У нас есть пять дней после этой поездки, и, если за это время сможем найти командные взаимодействия, станем командой, которой очень трудно противостоять. Если же каждый будет играть индивидуально, то с любой командой лиги будет сложно уже нам», – цитирует Бенгтссона пресс-служба клуба.

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