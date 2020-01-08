Кормье: в финале МЧМ разумеется болел за Канаду. Сборная России мне понравилась

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье поделился мнением о выступлении игроков казанского клуба на молодёжном чемпионате мира 2020 года. В составе сборной России серебряными призёрами турнира стали голкипер Амир Мифтахов, защитник Даниил Журавлёв и форвард Дмитрий Воронков.

«Болел за Канаду, разумеется. Они снова чемпионы. Нашим ребятам перед отъездом пожелал всего самого хорошего, удачи. Думаю, они все здорово сыграли. Бились за команду, втыкались, очки, сейвы. Мне понравилась Россия, много ребят играет в КХЛ, у них была сильная сборная.

Как приняли ребят по возвращении в клуб? Ничего необычного, поздравил их, похвалил за игру, хороший турнир. Думаю, все гордятся ими. Они здорово представили «Ак Барс»", — цитирует Кормье «Спорт Бизнес Online».