Пятанов: Светлов лежал под капельницей, у шести-семи игроков «Адмирала» вирусная инфекция

Тренер «Адмирала» Андрей Пятанов рассказал о состоянии приморской команды.

«Мы всегда настроены позитивно, все прошлым сезоном закалены. Да, главный тренер (Сергей Светлов. — Прим. „Чемпионата“) простудился — скорее всего в аэропорту Владивостока, и в Балашихе работал с температурой 38, потом полежал под капельницей. Да, у шести-семи игроков вирусная инфекция. Но в принципе такое бывает в каждом клубе. Спокойно работаем.

Никаких оправданий не ищем, есть понимание того, почему команда притормозила. Безусловно, на финише чемпионата, когда конкуренция обостряется, многое зависит от вратарей и длины скамейки. И здесь у нас все совсем не плохо — к Юрьеву дню приобрели нескольких молодых форвардов, есть прогресс у голкиперов, только добавляют опытные лидеры. Надеемся, что молодёжь даст нам новую энергию», — цитирует Пятанова Russia-Hockey.