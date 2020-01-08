Ларионов — о коррупции в МХЛ: история длится уже много лет. Люди жалуются, просят помочь

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои слова о коррупции в молодежном хоккее.

«Это не сегодняшняя история, она длится уже много лет. Сейчас ФХР пытается сделать горячую линию, чтобы тренеры, судьи, руководители школ и родители игроков могли обращаться и говорить о нарушениях, которые есть. Доходят звонки. Люди пишут, жалуются, просят помочь. Мы пытаемся это всё искоренить, чтобы у нас был более чистый спорт, чтобы мы не теряли таланты, которые сидят за бортом и не играют. В этом был мой посыл», – сказал Ларионов в эфире «Матч ТВ».

После окончания молодёжного чемпионата мира Ларионов заявил, что в МХЛ и ВХЛ царит огромная коррупция. Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов заявил, что Ларионов выдвигает голословные обвинения.

Морозов: слова Ларионова вызывают недоумение. Он выдвигает голословные обвинения