Ларионов — о коррупции в МХЛ: история длится уже много лет. Люди жалуются, просят помочь

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои слова о коррупции в молодежном хоккее.
«Это не сегодняшняя история, она длится уже много лет. Сейчас ФХР пытается сделать горячую линию, чтобы тренеры, судьи, руководители школ и родители игроков могли обращаться и говорить о нарушениях, которые есть. Доходят звонки. Люди пишут, жалуются, просят помочь. Мы пытаемся это всё искоренить, чтобы у нас был более чистый спорт, чтобы мы не теряли таланты, которые сидят за бортом и не играют. В этом был мой посыл», – сказал Ларионов в эфире «Матч ТВ».
После окончания молодёжного чемпионата мира Ларионов заявил, что в МХЛ и ВХЛ царит огромная коррупция. Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов заявил, что Ларионов выдвигает голословные обвинения.
- 8 января 2020
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