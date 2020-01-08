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Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на московское дерби

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на московское дерби
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на московское дерби, информируют команды в «Твиттере». Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится сегодня, 8 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Волков, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;
Аланов — Миронов, Моисеев — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Григорьев, Брюквин — Панкратов — Муранов.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;
Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов — Калинин;
Попов — Карнаухов — Толчинский, Комиссаров.

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