Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на московское дерби

Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на московское дерби, информируют команды в «Твиттере». Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится сегодня, 8 января, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Волков, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен;

Аланов — Миронов, Моисеев — Игумнов — Алексеев;

Огурцов — Григорьев, Брюквин — Панкратов — Муранов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Науменков — Нестеров, Капризов — Кемпе — Слепышев;

Дальбек — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Робинсон, Мамин — Андронов — Калинин;

Попов — Карнаухов — Толчинский, Комиссаров.