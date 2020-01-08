У Малыхина три гола в трёх матчах за «Спартак». В «Тракторе» он забил трижды за 29 матчей

Нападающий московского «Спартака» Фёдор Малыхин отметился заброшенной шайбой в первом периоде встречи с финским «Йокеритом». Форвард забил уже третий гол в трёх матчах после перехода в «Спартак», ранее в текущем сезоне он забросил три шайбы в 29 матчах за челябинский «Трактор».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Виклунд — И. Вишневский, Хохлачёв — Малыхин — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;

Мусин — Кутейкин, Столяров — Аркалов — Шабловский;

Гончаров, Тришин, Талалуев — Ганзл — Кокарев.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;

Лёв — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;

Кивистё — Скленичка, Оксанен — Норман — Мозес;

Хирвонен — Эронен, Хальме — Ниеми — Анттила.

