Пелино: за семь лет моей работы в КХЛ в Уфе было сыграно много великих матчей

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино подвёл итоги выигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ).



«Хочу поздравить обе команды с очень красивой игрой, которую они показали всем болельщикам, присутствующим на трибунах, и тем, кто смотрел её по телевизору. За мои семь лет работы в КХЛ на этой арене было сыграно много хороших и великих игр – несколько лет с Магнитогорском и последний сезон с «Авангардом», думаю, многие помнят, какая это была интересная серия. Сегодня, безусловно, была очередная хорошая игра против «Салавата». Считаю, что оба вратаря сегодня играли замечательно, команды бились и не давали поражать свои ворота. Здорово, что нам удалось в итоге сравнять счёт и выиграть», — цитирует Пелино официальный сайт «Салавата».

«Локомотив» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»