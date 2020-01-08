Лоури: «Виннипегу» нужно подтянуть меньшинство, где мы пропускаем по голу за матч

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Адам Лоури поделился мнением о низкой эффективности работы клубной спецбригады меньшинства. В последних 12 матчах «Виннипег» пропустил 13 голов в меньшинстве, средняя эффективность спецбригады меньшинства составляет лишь 72,2%.



«Надо подтянуть меньшинство, потому что в этой ситуации мы пропускаем по голу фактически в каждой игре. Это много. Некоторые из этих голов мы сами себе привезли. Заботиться о шайбе очень важно. И не думаю, что для этого надо что-то очень сильно менять. Посмотрите, как мы хорошо защищались раньше. Мы просто сражались за шайбы. Хотя и в последнее время нам удавались длительные качественные отрезки», — приводит слова Лоури официальный сайт НХЛ.