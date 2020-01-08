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«Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби

«Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Динамо» на домашнем льду потерпел поражение от ЦСКА со счётом 1:4 в московском дерби. Таким образом, «Динамо» проиграло три из четырёх встреч с ЦСКА в текущем регулярном чемпионате (1:2, 1:2, 3:0, 1:4).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Теэму Пулккинен. На старте второго периода ЦСКА восстановил равновесие на табло, гол в актив записал защитник Богдан Киселевич. На 39-й минуте «армейский» клуб вышел вперёд, точный бросок удался нападающему Антону Слепышеву. Вскоре ЦСКА забил вновь, отличился форвард Иржи Секач. На 49-й минуте окончательный счёт установил нападающий «армейцев» Константин Окулов.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Пулккинен (Тарасов) – 04:42' (5x5)   1:1 Киселевич (Мамин) – 20:25' (5x5)   1:2 Слепышев (Капризов, Толчинский) – 38:27' (5x4)   1:3 Секач (Шалунов, Калинин) – 39:53' (5x5)   1:4 Окулов (Секач) – 48:41' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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