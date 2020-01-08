И. Никитин: Андронову было непросто, но ему хорошо помогли партнёры
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (4:1) и отметил качественную работу спецбригад.
«Хорошую игру провели. Меньшинство сделало свою работу, в большинстве вовремя забили. Все старались, играли на команду, заслужили результат. Готовимся дальше. Честно говоря, не видел эпизода с Науменковым, не вижу смысла эту тему обсуждать.
Вей сейчас пока восстанавливается, не готов говорить о сроках. Андронов – капитан команды. Понятно, что ему непросто было, так как много времени пропустил. Игровой ритм — это совершенно другое. Партнёры ему хорошо сегодня помогли, много работы выполнили», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» проиграло ЦСКА в московском дерби
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