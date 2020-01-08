Шипачёв: «Динамо» просто ужасно играет «5 на 4». Есть к чему стремиться

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:4).
«Сил было нормально, но пропустили глупые голы, из-за чего и проиграли. Пять минут большинства было – мы вообще ничего не сделали. Просто убили большинство. Из-за этого проиграли. Мы просто ужасно играем пять на четыре. Есть к чему стремиться.
Не смотрим на таблицу. Надо выигрывать каждый матч. Кто сверху, а кто снизу, увидишь только в конце сезона. Двухочковая система всем оставляет шансы. Три игры выиграл – поднялся, проиграл три матча – опустился.
Пулккинен нормально играет. Четыре матча сыграл – две шайбы забил. Видно, что он мастеровитый парень. Думаю, что он нам поможет. Сейчас пока не имеет значения, кто тут первая линия, а кто вторая. У нас много игроков. Думаю, что тренерский штаб найдёт сочетания, которые будут приносить плоды. Сегодня их звено хорошо отработало», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 января 2020
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