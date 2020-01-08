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Четыре матча «Спартака» в 2020 году посетили 41 867 зрителей

Четыре матча «Спартака» в 2020 году посетили 41 867 зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней арене проиграл финскому «Йокериту» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На матче в Москве собрались 8497 болельщиков. Таким образом, четыре домашних встречи «Спартака» в 2020 году в общей сложности собрали 41867 зрителей, информирует официальный «твиттер» клуба.

В матче с «Йокеритом» подопечные Олега Знарка открыли счёт на 11-й минуте, точным броском отметился нападающий Фёдор Малыхин. Вскоре «Йокерит» отыгрался, заброшенную шайбу в актив записал форвард Никлас Йенсен. В концовке первого периода гол на свой счёт записал защитник москвичей Андрей Кутейкин. На 28-й минуте Йенсен оформил дубль. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу «Йокериту» принёс защитник Сами Лепистё.

«Йокерит» дважды отыгрался и одолел «Спартак» в овертайме
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