Четыре матча «Спартака» в 2020 году посетили 41 867 зрителей

Московский «Спартак» на домашней арене проиграл финскому «Йокериту» со счётом 2:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На матче в Москве собрались 8497 болельщиков. Таким образом, четыре домашних встречи «Спартака» в 2020 году в общей сложности собрали 41867 зрителей, информирует официальный «твиттер» клуба.
В матче с «Йокеритом» подопечные Олега Знарка открыли счёт на 11-й минуте, точным броском отметился нападающий Фёдор Малыхин. Вскоре «Йокерит» отыгрался, заброшенную шайбу в актив записал форвард Никлас Йенсен. В концовке первого периода гол на свой счёт записал защитник москвичей Андрей Кутейкин. На 28-й минуте Йенсен оформил дубль. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу «Йокериту» принёс защитник Сами Лепистё.
- 8 января 2020
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:16
-
19:14
-
19:03
-
18:18
-
18:06
-
17:53
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
16:51
-
16:18
-
16:14
-
16:07
-
15:35
-
15:25
-
14:58
-
14:30
-
14:10
-
13:50
-
13:18
-
13:09
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:22
-
11:05
-
10:53