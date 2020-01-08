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Зубов играл ногами, Ice Girl получала овации. Лучшие фото с матча «Спартак» — «Йокерит»

«Спартак» – «Йокерит»
Зубов играл ногами, Ice Girl получала овации. Лучшие фото с матча «Спартак» — «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

8 января на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ московский «Спартак» проиграл финскому «Йокериту» со счётом 2:3 ОТ.

Подопечные Олега Знарка открыли счёт на 11-й минуте, точным бросок записал на свой счёт нападающий Фёдор Малыхин. Вскоре «Йокерит» отыгрался, заброшенную шайбу в актив записал форвард Никлас Йенсен. В концовке первого периода гол на свой счёт записал защитник москвичей Андрей Кутейкин. На 28-й минуте Йенсен оформил дубль. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу «Йокериту» принёс защитник Сами Лепистё.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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