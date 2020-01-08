Марьямяки: чтобы обыграть «Спартак», нужно набраться терпения

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Со «Спартаком» в этом году все матчи равные, потому что соперник сильный. Чтобы их обыграть, нам надо набраться терпения. Считаю, во втором периоде мы играли очень хорошо. Ещё мы хорошо действовали в овертайме, всё время контролировали шайбу», — приводит слова специалиста официальный сайт «Спартака».



Подопечные Олега Знарка открыли счёт на 11-й минуте, точный бросок записал на свой счёт нападающий Фёдор Малыхин. Вскоре «Йокерит» отыгрался, заброшенная шайба в активе форварда Никласа Йенсена. В концовке первого периода шайбу в ворота соперника отправил защитник москвичей Андрей Кутейкин. На 28-й минуте Йенсен оформил дубль. Оставшееся основное время прошло без голов, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу «Йокериту» принёс защитник Сами Лепистё.

«Йокерит» дважды отыгрался и одолел «Спартак» в овертайме