«Северсталь» выиграла четвёртый из пяти последних матчей, одолев рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 2:3 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Разина выиграли четвёртый из пяти последних матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первые 20 минут игры прошли без голов. На 25-й минуте счёт открыла команда гостей, точным броском отметился нападающий Богдан Якимов. До конца второго периода латвийский клуб сумел отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы в актив защитник Кристапс Сотниекс и нападающий Эмиль Гегерис. На 47-й минуте «Северсталь» сравняла счёт, гол забил форвард Егор Яковлев. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии победила «Северсталь».