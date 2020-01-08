«Северсталь» выиграла четвёртый из пяти последних матчей, одолев рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 2:3 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Разина выиграли четвёртый из пяти последних матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первые 20 минут игры прошли без голов. На 25-й минуте счёт открыла команда гостей, точным броском отметился нападающий Богдан Якимов. До конца второго периода латвийский клуб сумел отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы в актив защитник Кристапс Сотниекс и нападающий Эмиль Гегерис. На 47-й минуте «Северсталь» сравняла счёт, гол забил форвард Егор Яковлев. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии победила «Северсталь».
КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Якимов (Неволин, Хохлов) – 24:09' (5x5) 1:1 Сотниекс (Мейя, Батня) – 38:47' (5x5) 2:1 Гегерис (Майоне, Джериньш) – 39:10' (5x5) 2:2 Яковлев (Морозов, Капустин) – 46:26' (5x4) 2:3 Кудако – 65:00' (ПБ)
Читайте также
- 8 января 2020
-
23:07
-
22:32
-
22:23
-
21:50
-
21:35
-
21:21
-
21:12
-
20:51
-
20:35
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:16
-
19:14
-
19:03
-
18:18
-
18:06
-
17:53
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
16:51
-
16:18
-
16:14
-
16:07
-
15:35
-
15:25
-
14:58
-
14:30
-
14:10
-
13:50
Партнерский контент