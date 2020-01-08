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«Северсталь» выиграла четвёртый из пяти последних матчей, одолев рижское «Динамо»

«Северсталь» выиграла четвёртый из пяти последних матчей, одолев рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» на домашней площадке проиграло череповецкой «Северстали» со счётом 2:3 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Разина выиграли четвёртый из пяти последних матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первые 20 минут игры прошли без голов. На 25-й минуте счёт открыла команда гостей, точным броском отметился нападающий Богдан Якимов. До конца второго периода латвийский клуб сумел отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы в актив защитник Кристапс Сотниекс и нападающий Эмиль Гегерис. На 47-й минуте «Северсталь» сравняла счёт, гол забил форвард Егор Яковлев. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В буллитной серии победила «Северсталь».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2020, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Якимов (Неволин, Хохлов) – 24:09' (5x5)   1:1 Сотниекс (Мейя, Батня) – 38:47' (5x5)   2:1 Гегерис (Майоне, Джериньш) – 39:10' (5x5)   2:2 Яковлев (Морозов, Капустин) – 46:26' (5x4)   2:3 Кудако – 65:00' (ПБ)
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