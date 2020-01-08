Слепышев: после успешных пяти минут меньшинства поняли, что нужно забирать матч

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги выигранного матча с московским «Динамо» (4:1).



«Начали игру не совсем так, как договорились. Хорошо, что переломили её ход. Ключевой момент — пять минут меньшинства. Мы выстояли, зарядились эмоциями и поняли, что надо забирать матч. После этого сразу забили, и это придало нам сил. О том, что мой гол окажется победным, я не задумывался. Любая шайба приятна», — приводит слова Слепышева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Владимира Крикунова открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Теэму Пулккинен. На старте второго периода ЦСКА восстановил равновесие на табло, гол в свой актив записал защитник Богдан Киселевич. На 39-й минуте «армейский» клуб вышел вперёд, точный бросок удался нападающему Антону Слепышеву. Вскоре ЦСКА забил вновь, отличился форвард Иржи Секач. На 49-й минуте окончательный счёт установил нападающий «армейцев» Константин Окулов.

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