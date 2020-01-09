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Шестёркин надел «Бродвейскую шляпу» после дебютного матча за «Рейнджерс». Фото

Шестёркин надел «Бродвейскую шляпу» после дебютного матча за «Рейнджерс». Фото
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан одноклубниками лучшим игроком команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш».

Напомним, «Рейнджерс» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) в пользу хозяев.

Этот матч стал дебютным в НХЛ для голкипера «Рейнджерс» Шестёркина. Российский вратарь отразил 29 из 32 бросков и стал пятым голкипером в истории «Рейнджерс» за последние 40 лет, выигравшим дебютный матч за клуб.

За свою игру Шестёркин получил право примерить «Бродвейскую шляпу», которая вручается лучшему хоккеисту матча по мнению самих хоккеистов «Рейнджерс».

Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Рейнджерс».

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