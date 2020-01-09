Экс-жена Зайцева: Никита не обнёс детей разве что колючей проволокой
Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, опубликовала новый пост в «Инстаграме», в котором рассказала, что ей по-прежнему не дают увидеться с родными детьми.
«Почти каждый день я приезжаю к дому моих бывших свекров, где удерживаются девочки. За высоким забором. С охраной. Никита не обнёс их разве что колючей проволокой. На видео в карусели — одна из многих моих попыток. Звоню, стучу, прошу открыть.
Я хочу хотя бы взглянуть на моих девочек! Но в ответ тишина. Я вижу машины за забором, вижу охрану и людей, но я для них — пустое место. Мне не открывают», — написала Маргарита в «Инстаграме», разместив соответствующее видео.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Маргариты Готовцевой.
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