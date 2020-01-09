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Маклеллан: если Овечкин продолжит бросать, как сейчас, есть шанс побить рекорд Гретцки

Маклеллан: если Овечкин продолжит бросать, как сейчас, есть шанс побить рекорд Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан полагает, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин способен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого 34-летнему россиянину осталось забросить 210 шайб.

«Он уже не будет таким скоростным и взрывным игроком, как раньше, но всё равно будет забивать. Если он продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс. Очень многое будет зависеть от здоровья.

Его бросок по-прежнему хорош, и пока это так, пока с ним будут играть хорошие партнёры, пока будем занимать место в десятке лучших команд по розыгрышу большинства, у него есть шанс задержаться в лиге надолго. Его долголетие – ключевой фактор», – сказал Маклеллан в интервью Sportsnet.

Маклеллан: хотим, чтобы Овечкин завершил карьеру на хорошей ноте в «Вашингтоне»
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