Маклеллан: если Овечкин продолжит бросать, как сейчас, есть шанс побить рекорд Гретцки

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан полагает, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин способен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого 34-летнему россиянину осталось забросить 210 шайб.

«Он уже не будет таким скоростным и взрывным игроком, как раньше, но всё равно будет забивать. Если он продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс. Очень многое будет зависеть от здоровья.

Его бросок по-прежнему хорош, и пока это так, пока с ним будут играть хорошие партнёры, пока будем занимать место в десятке лучших команд по розыгрышу большинства, у него есть шанс задержаться в лиге надолго. Его долголетие – ключевой фактор», – сказал Маклеллан в интервью Sportsnet.