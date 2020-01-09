Генменеджер «Вашингтона»: Холтби — наш номер один, Самсонова развиваем
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о ситуации с вратарями в команде. Российский голкипер Илья Самсонов одержал 12 побед в 16 матчах (14 — в стартовом составе).
«Холтби — наш парень. Я имею в виду, что у него есть Кубок Стэнли, у него есть история, он является важной частью нашей организации. Это парень номер один.
Мы пытаемся развивать Самсонова, и он очень хорошо справляется со всем, что мы просим его делать. Он постоянно становится лучше, спокоен под давлением. Развиваем Самсонова и пытаемся сделать то, что будет лучше для обоих парней. Надеюсь, что мы сможем использовать их как на протяжении сезона, так и в плей-офф», — цитирует Маклеллана Sportsnet.
Голкипер «Вашингтона» Самсонов близок к повторению клубного рекорда по победной серии
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