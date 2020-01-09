Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Вашингтона»: Холтби — наш номер один, Самсонова развиваем

Генменеджер «Вашингтона»: Холтби — наш номер один, Самсонова развиваем
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о ситуации с вратарями в команде. Российский голкипер Илья Самсонов одержал 12 побед в 16 матчах (14 — в стартовом составе).

«Холтби — наш парень. Я имею в виду, что у него есть Кубок Стэнли, у него есть история, он является важной частью нашей организации. Это парень номер один.

Мы пытаемся развивать Самсонова, и он очень хорошо справляется со всем, что мы просим его делать. Он постоянно становится лучше, спокоен под давлением. Развиваем Самсонова и пытаемся сделать то, что будет лучше для обоих парней. Надеюсь, что мы сможем использовать их как на протяжении сезона, так и в плей-офф», — цитирует Маклеллана Sportsnet.

Голкипер «Вашингтона» Самсонов близок к повторению клубного рекорда по победной серии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020