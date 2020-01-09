Каменский — о МЧМ-2020: сборная России была самой сильной на чемпионате мира

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2020. Подопечные Валерия Брагина завоевали серебро, в финале проиграв Канаде (3:4), ведя в ходе третьего периода со счётом 3:1.

«Однозначно чемпионат мира российской сборной удался. Ребята показали хоккей очень высокого уровня. Заявили о себе как на индивидуальном уровне, так и на командном.



Хоккей был яркий, красивый, и болельщикам он полюбился. Считаю, что сборная России была самой сильной на чемпионате мира. Не хватило элементарной дисциплины в последние десять минут игры. Игровой дисциплины. Вот и всё. Но это молодежный хоккей со всеми его эмоциями. Такое случается», — цитирует Каменского «Российская газета».