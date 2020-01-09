Результаты матчей НХЛ за 8 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя три матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Виннипег Джетс» — 3:4 Б. Дублем в составе хозяев отметился американский нападающий Остон Мэттьюс, благодаря чему повторил достижение Александра Овечкина.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Уилер, Пионк) – 04:00' (5x5) 1:1 Мэттьюс (Марнер) – 04:56' (5x5) 1:2 Аплтон – 18:00' (4x5) 2:2 Тимашов (Брукс, Капанен) – 26:00' (5x5) 2:3 Шайфли (Коннор, Пулман) – 31:45' (5x5) 3:3 Мэттьюс (Райлли) – 59:46' (6x5) 3:4 Уилер – 65:00' (ПБ)
«Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2. «Филадельфия» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь проиграл после трёх побед подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Конечны (Кутюрье) – 03:24' (5x5) 1:1 Бекстрём (Уилсон) – 07:11' (5x5) 1:2 Врана (Кузнецов, Кемпны) – 12:34' (5x5) 2:2 Хег (Раффль, Майерс) – 19:18' (5x5) 3:2 Хейз – 37:59' (4x5)
«Лос-Анджелес Кингз» — «Даллас Старз» — 1:2. Две шайбы гостей во втором периоде разделили 37 секунд.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Копитар (Тоффоли, Иафалло) – 02:01' (5x5) 1:1 Бенн (Сегин, Линделль) – 34:46' (5x4) 1:2 Комо (Линделль, Кольяно) – 35:23' (5x5)
Зачёт лучших снайперов и бомбардиров регулярного сезона НХЛ
За Овечкина сильно переживал сын! Но он не забил и стал худшим по плюс-минусу
Кузнецов отдал гениальную голевую передачу, но этого было мало.
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