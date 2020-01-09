Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 января 2020 года

8 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие девять российских игроков.
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 15 минут и 53 секунды и не отметился результативными действиями. Форвард Александр Радулов получил 13 минут и 55 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Антон Худобин совершил 30 сейвов.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 25 минут и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+2». Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин получил 20 минут и 9 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 22 минуты и 36 секунд и не отметился результативными действиями.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|30 из 31
|96,8
|2:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|0
|4
|4
|0
|-
|20.35
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|0
|18%
|19.10
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|0
|75
|09.07
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|15.53
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|13.55
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|1
|-
|15.52
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|2
|1
|1
|-
|22.27
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+2
|0
|3
|2
|0
|-
|26.23
- 9 января 2020
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10:22
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10:00
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09:34
-
09:15
-
08:50
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:36
-
07:19
-
07:11
-
07:06
-
06:59
-
06:12
-
05:19
-
05:07
-
04:46
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03:00
- 8 января 2020
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23:45
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23:41
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23:07
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22:32
-
22:23
-
21:50
-
21:35
-
21:21
-
21:12
-
20:51
-
20:35
-
20:12
-
20:05
-
19:56
-
19:47
-
19:42
-
19:40