Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 января 2020 года

8 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие девять российских игроков.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 15 минут и 53 секунды и не отметился результативными действиями. Форвард Александр Радулов получил 13 минут и 55 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Антон Худобин совершил 30 сейвов.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 25 минут и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+2». Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин получил 20 минут и 9 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 22 минуты и 36 секунд и не отметился результативными действиями.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Худобин «Даллас» 30 из 31 96,8 2:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -2 0 4 4 0 - 20.35 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 0 0 0 0 0 18% 19.10 Воробьёв (н) «Филадельфия» 0+0 0 2 1 0 0 75 09.07 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 5 0 0 - 15.53 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 2 0 0 - 13.55 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 5 0 1 - 15.52 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 2 2 1 1 - 22.27 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 +2 0 3 2 0 - 26.23