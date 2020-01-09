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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 января 2020 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

8 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие девять российских игроков.

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов провёл на площадке 15 минут и 53 секунды и не отметился результативными действиями. Форвард Александр Радулов получил 13 минут и 55 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Антон Худобин совершил 30 сейвов.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на площадке 25 минут и 57 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+2». Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Нападающий Александр Овечкин получил 20 минут и 9 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 22 минуты и 36 секунд и не отметился результативными действиями.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Худобин«Даллас»30 из 3196,82:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-20440-20.35
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+10000018%19.10
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+0021007509.07
Гурьянов (н)«Даллас»0+000500-15.53
Радулов (н)«Даллас»0+0-10200-13.55
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+000501-15.52
Орлов (з)«Вашингтон»0+002211-22.27
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+20320-26.23
За Овечкина сильно переживал сын! Но он не забил и стал худшим по плюс-минусу
Кузнецов отдал гениальную голевую передачу, но этого было мало.
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