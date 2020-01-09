Овечкин с большим отрывом является худшим игроком «Вашингтона» по полезности в этом сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил 20 минут и 9 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-2». Полезность Александра в нынешнем сезоне достигла отметки «-12», что с большим отрывом является худшим результатом во всей команде. На втором месте по минусу располагаются форвард Никлас Бекстрём и защитник Ник Дженсен (по «-5»).

Также в отрицательной зоне расположены только защитник Тайлер Льюингтон («-2») и форвард Бек Маленчин («-1»), сыгравшие шесть и три матча соответственно.