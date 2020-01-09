10 россиян попали в топ-50 самых перспективных игроков НХЛ по версии TSN

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных игроков, уже выступающих в НХЛ или являющихся проспектами клубов НХЛ и в скором временем имеющих возможность перебраться в лигу.

На первом месте оказался российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, недавно дебютировавший в НХЛ, вторым стал задрафтованный «Флоридой Пантерз» форвард Григорий Денисенко. Нападающие Кирилл Капризов (выбор «Миннесоты Уайлд») и Александр Романов (выбор «Монреаль Канадиенс») заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Также в 50 лучших игроков вошли голкипер «Аризоны Койотс» Иван Просветов (12-е место), Илья Сорокин (13), Василий Подколзин (14), Александр Хованов (27), нападающий «Хартфорд Вулф Пэк» Виталий Кравцов (36) и защитник «Хёрши Бирз» Александр Алексеев (37).