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Тренер «Далласа»: если играет Худобин, то работа будет сделана

Тренер «Далласа»: если играет Худобин, то работа будет сделана
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил игру голкипера Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

«Он играет фантастически. Мы говорили об этом в том числе весь прошлый год, потому что мы попали в плей-офф благодаря ему. Мы знаем, что когда он появляется в воротах, то выкладывается на полную катушку. И мы знаем, что если он играет, то работа будет сделана. Сегодня мы пропустили первыми, но он сделал необходимые сейвы, что помогло ребятам перехватить инициативу», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

После победы в матче с «Лос-Анджелесом» российский голкипер вышел на второе место в сезоне по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков.

Худобин вышел на второе место в сезоне НХЛ по коэффициенту надёжности
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