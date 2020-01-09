Тренер «Далласа»: если играет Худобин, то работа будет сделана

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс оценил игру голкипера Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).



«Он играет фантастически. Мы говорили об этом в том числе весь прошлый год, потому что мы попали в плей-офф благодаря ему. Мы знаем, что когда он появляется в воротах, то выкладывается на полную катушку. И мы знаем, что если он играет, то работа будет сделана. Сегодня мы пропустили первыми, но он сделал необходимые сейвы, что помогло ребятам перехватить инициативу», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

После победы в матче с «Лос-Анджелесом» российский голкипер вышел на второе место в сезоне по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков.