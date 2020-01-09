Бриндамор: Уильямсу придётся постараться, чтобы снова привыкнуть к скоростям в НХЛ

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал решение нападающего Джастина Уильямса возобновить карьеру и вернуться в клуб.

«Не будет никакого периода адаптации, потому что мы его знаем. Он уже играл здесь, он игрок „Харрикейнз“. Но ему придётся постараться, чтобы снова привыкнуть к скоростям в лиге. Он много пропустил. Конечно, мы очень рады, что он возвращается. Он нам здорово поможет», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Весной канадец провёл девятый решающий матч в серии плей-офф (с «Вашингтон Кэпиталз»), в которых одержал восьмую победу (рекорд НХЛ). На счету Джастина семь голов (рекорд НХЛ) и 15 очков (рекорд НХЛ). В межсезонье 38-летний Джастин взял паузу в карьере.