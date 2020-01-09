Язьков: старту «Металлурга» удивилась вся лига, бюджеты в КХЛ решают далеко не всё

Нападающий «Амура» Никита Язьков поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».

«После перехода из „Ак Барса“ провёл в „Металлурге“ меньше года, поэтому каких-то принципиальных моментов нет. Воспринимаю „Магнитку“ как одного из исторических лидеров КХЛ и как нашего конкурента за место в плей-офф. Впереди очень важный матч. Любому форварду очень важно забить и тем самым сбросить с себя лишнее давление. Лёд Магнитогорска для меня не чужой, было бы здорово на нём отличиться и помочь своей команде.

Удивился ли плохому старту «Металлурга»? Этому удивилась вся лига. Но у нас времени следить за «Магниткой» не было — сами стартовали неважно. И только потом набрали ход, вернувшись в гонку за плей-офф. Особенность этого сезона — плотность в турнирной таблице. Очень часто играть с середняком или аутсайдером не проще, чем с явным фаворитом. Так что бюджеты в КХЛ решают не всё», — цитирует Язькова Russia-Hockey.