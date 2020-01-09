«Тайфун» забросил «ОЭРДЖИ Юниор» 11 шайб. Китайский клуб МХЛ проиграл 46-й матч подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги «Тайфун» принимал китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор». Встреча завершилась со счётом 11:2 в пользу приморского клуба. При этом шесть из 11 шайб влетели в ворота гостей в третьем периоде.

«ОЭРДЖИ Юниор» продлил серию поражений до 46 матчей, что является антирекордом лиги. В нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 57:330. Лучший матч китайского клуба в сезоне — с «Сахалинскими Акулами»: «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 1:2.

Примечательно, что последние матчи китайский клуб проводит только в 12 полевых игроков (три пары защитников и две тройки нападения).