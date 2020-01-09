Кожевников: в «Тракторе» видна совместная работа вратарей, команда заиграла по-другому

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал наметившийся прогресс в результатах «Трактора». Команда Владимира Юрзинова одержала две победы в последних трёх матчах.

«В чём причины оживления «Трактора» в последних играх? Я думаю, что дело не только в Галимове, хотя и он прилично прибавил и отыграл на ноль с «Сочи». Вся команда стала по-другому играть. Да, естественно, что он помогает, но он и должен это делать. Когда вратарь играет здорово, команда, соответственно, и набирает очки.

В «Тракторе» сейчас видна совместная работа вратарей, защитников и всей остальной команды. В последних играх они начали блокировать больше бросков по своим воротам. В игре челябинцев проявляются плоды совместной работы», — сказал Кожевников «Чемпионату».