Мифтахов — о финале МЧМ: ты не мужик, если подумал, что всё кончено

Голкипер «Ак Барса» и молодёжной сборной России Амир Мифтахов прокомментировал поражение в финале чемпионата мира 2020 года с командой Канады (3:4).

«Да какая усталость? Её не было. В ходе матча не думаешь об этом. Идёт только одна мысль: «Работа, работа, работа». И ни о какой усталости нельзя думать. После игры — пожалуйста: устал, отдохнул, восстановился. Но во время матча надо играть до конца, до сирены, выкладываться на все 200%.

Расслабились при 3:1? Ни в коем случае. Ты не мужик, если подумал, что всё кончено. Канадцы же продолжали играть, проигрывая 1:3, и в итоге отыгрались. Шведы то же самое сделали в полуфинале. Но тогда России удалось собраться, сравнять счёт в третьем периоде и выиграть в овертайме. Это плей-офф и финал — тут все играют до последней секунды. Нельзя допустить какой-то расслабленности — нужно только верить в победу и работать.

Наверное, лишние удаления чуть-чуть перевернули игру, дали Канаде возможность взять инициативу. Может быть, просто удача им улыбнулась — как с их вторым голом, когда на пятаке удалось хорошо поймать отскок. И было непонятно, как шайба залетела в ворота. Это жизнь — и она продолжается. Теперь нужно собраться и помогать клубу. Очень неприятно так закончить молодёжный чемпионат мира — просто слов нет. Но надо идти дальше и работать ещё больше. Значит, чего-то нам не хватило для побед. Главное сейчас — не останавливаться», — приводят слова Мифтахова «Известия».