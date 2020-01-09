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Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии IIHF

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Малкин включён в символическую сборную десятилетия
Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии IIHF
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея, сообщается на сайте ИИХФ.

33-летний россиянин в период с 2010 по 2019 год дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и серебряным призёром (2010, 2015), а также завоевал бронзу (2019). В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром мирового первенства, набрав 19 (11+8) очков.

Также в символическую сборную десятилетия попали финский голкипер Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), канадские защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс»), а также нападающие Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер (Швеция, «Торонто Мэйпл Лифс»).

Малкин вышел на 73-е место в списке лучших бомбардиров за историю НХЛ
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