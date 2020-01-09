Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии IIHF

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея, сообщается на сайте ИИХФ.

33-летний россиянин в период с 2010 по 2019 год дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и серебряным призёром (2010, 2015), а также завоевал бронзу (2019). В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром мирового первенства, набрав 19 (11+8) очков.

Также в символическую сборную десятилетия попали финский голкипер Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»), канадские защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Ши Уэбер («Монреаль Канадиенс»), а также нападающие Сидни Кросби (Канада, «Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер (Швеция, «Торонто Мэйпл Лифс»).