Матч между Россией и США на ЧМ-2019 вошёл в топ-20 программ года на российском телевидении

Четвертьфинальный матч хоккейного чемпионата мира 2019 года между сборными России и США (4:3) вошёл в топ-20 популярных трансляций года на российском телевидении.
Матч занял 15-е место в списке самых популярных программ года с рейтингом 6,64 и долей 26,75 по данным Медиаскопа. В рейтинге учитывались российские города с численностью населения свыше 100 тыс. человек (зрители от четырёх лет).
Самой популярной программой стало новогоднее обращения президента России Владимира Путина, которое заняло первые два места в рейтинге (транслировали разные каналы. — Прим. «Чемпионата»). В топ-3 также вошла трансляция военного парада, посвящённого 74-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне.
Матч между сборными России и США стал единственным спортивным событием, вошедшим в топ-20 трансляций года.
- 9 января 2020
-
14:05
-
13:21
- 6 января 2020
-
05:00
- 4 января 2020
-
14:25
- 3 января 2020
-
01:22
- 1 января 2020
-
17:58
- 28 декабря 2019
-
18:08
- 26 декабря 2019
-
21:00
- 17 декабря 2019
-
17:42
- 13 декабря 2019
-
15:34
-
14:25
- 12 декабря 2019
-
13:08
-
10:35
-
10:33
- 11 декабря 2019
-
11:05
- 10 декабря 2019
-
19:36
-
17:53
-
14:54
-
12:15
- 9 декабря 2019
-
20:27
-
17:09
-
16:25
- 4 декабря 2019
-
11:25
- 3 декабря 2019
-
13:31
- 2 декабря 2019
-
12:26
- 28 ноября 2019
-
18:09
-
00:05
- 26 ноября 2019
-
17:50
-
11:34
- 25 ноября 2019
-
19:59
-
19:15
- 24 ноября 2019
-
18:40
- 12 ноября 2019
-
12:15
- 11 ноября 2019
-
11:52
-
10:39