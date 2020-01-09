Матч между Россией и США на ЧМ-2019 вошёл в топ-20 программ года на российском телевидении

Четвертьфинальный матч хоккейного чемпионата мира 2019 года между сборными России и США (4:3) вошёл в топ-20 популярных трансляций года на российском телевидении.

Матч занял 15-е место в списке самых популярных программ года с рейтингом 6,64 и долей 26,75 по данным Медиаскопа. В рейтинге учитывались российские города с численностью населения свыше 100 тыс. человек (зрители от четырёх лет).

Самой популярной программой стало новогоднее обращения президента России Владимира Путина, которое заняло первые два места в рейтинге (транслировали разные каналы. — Прим. «Чемпионата»). В топ-3 также вошла трансляция военного парада, посвящённого 74-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

Матч между сборными России и США стал единственным спортивным событием, вошедшим в топ-20 трансляций года.