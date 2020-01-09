Жена Йокинена – о стенде в его честь: «Флорида», это лучшее, что вы могли сделать?

Катерина Йокинен, жена бывшего нападающего «Флориды Пантерз» Олли Йокинена, раскритиковала американский клуб за оформление стенда в клубном музее, посвящённого достижениям финна.
На странице в «Твиттере» она опубликовала фотографию стенда и написала: «Законный вопрос, «Флорида»: это лучшее, что вы могли сделать? Без обид, но это унизительно. Олли даже никогда не играл в таком джерси».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Катерины Йокинен.
«Просто для сравнения…» — добавила Катерина и прикрепила фотографию стенда в честь экс-голкипера «пантер» Джона Ванбисбрука.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Катерины Йокинен.
24 июня 2000 года Йокинен был обменян во «Флориду». Провёл в «Пантерз» семь сезонов. В сезоне-2008/2009 был обменян в «Финикс Койотс» Олли продолжает оставаться лучшим бомбардиром «Флориды» с 419 очками в 567 матчах.
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