В матче «Филадельфия» – «Вашингтон» произошла массовая потасовка после хита Кемпны

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В матче произошла массовая потасовка, причиной которой стал силовой приём защитника «столичной» команды Михала Кемпны против нападающего «лётчиков» Трэвиса Конечны во втором периоде. В потасовке принял участие и капитан «столичной» команды Александр Овечкин.
Видео можно посмотреть в «Яндекс-эфире».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин получил 20 минут и 9 секунд игрового времени и завершил встречу с показателем полезности «-2». Полезность Александра в нынешнем сезоне достигла отметки «-12», что с большим отрывом является худшим результатом во всей команде.
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